Во Внуково из-за проблем с двигателем вернулся самолет, летевший в Анталью

Boeing авиакомпании "Россия", вылетевший в Анталью, вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за проблем с двигателем.

Как свидетельствуют данные Flightradar24, он уже успешно приземлился.

Источник в органах управления воздушным движением рассказал "Интерфаксу", что после набора высоты командир лайнера связался с диспетчерами и доложил об отказе одного из двигателей.

После этого было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета.

Ранее сообщалось, что 22 июля из-за поломки самолета не могут вылететь в Анталью из аэропорта Шереметьево больше 530 туристов, также собиравшихся в Анталью.



Рейс ZF 9007 авиакомпании AZUR air должен был вылететь в 8:50 утра, но пока отложен до 22:25. "Застряли" в Анталье, соответственно, и российские туристы, которые должны были вернуться этим бортом в Москву.