Сон в летнюю ночь оказался кошмарным: скандал на фестивале в Подмосковье

"Сон в летнюю ночь" обернулся для них настоящим кошмаром. Речь — о гостях костюмированного фестиваля в Подмосковье. Организаторы предлагали "уплыть из реальности в фантастический мир, далекий от земных проблем". Но проблемы возникли уже на пути туда. Сотни людей в костюмах эльфов и фей часами томились в очередях. А еще — давка на пристани и переполненные паромы, на которые попали далеко не все желающие.

- Видимо, думали, что как-то так все само случится — но не случилось. Видимо, халатность.

Так, используя уголовно-процессуальную лексику, участники фестиваля Midsummer Night's Dream делятся впечатлениями. Ежегодный карнавал по мотивам комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь" закончился если не трагедией, то, как минимум, скандалом.

- Организация — просто ужас!

Хотя поначалу ничто не предвещало беды.

"Мы очень активно готовились, мы закупали костюмы заранее. Мы вызывали визажиста, потому что организаторы заранее говорили, что образы должны быть продуманы, иначе могут вообще не пустить", — говорит Ольга Рудакова.



Стоит добавить, что самые дешевые билеты на это мероприятие стоили три тысячи рублей. Сначала гостей не смогли вовремя доставить к месту проведения фестиваля — на берег Пестовского водохранилища. С каждой минутой на пристани Тишково людей в костюмах эльфов и троллей становилось все больше.

- Хотят уехать на эту вечеринку — и не могут!

Когда погрузка все-таки началась, здесь томились уже тысячи пассажиров. Стало понятно, что попасть на мероприятие смогут не все.

- Корабль поплыл. Вот эти люди светящиеся остались на пристани.

Причину задержки никто не объяснял, телефоны организаторов молчали.

"На пристани не было ни скорой, ни туалетов, было темно полностью. Чтобы вы понимали — толпа народу, кто-то выпил", — рассказывает Айше Шакирова.

В какой-то момент и вовсе началась паника.

"Люди падали с пристани. Человек плавает за бортом, никто его не может вытащить", — вспоминает Николай Андреев.

После шести часов томительного ожидания многие, опасаясь за свою безопасность, просто уехали домой. А те, кому все-таки удалось доплыть, увидели странную картину. Модные диджеи играли свои сеты, зато столов и стульев на элитной вечеринке не было.

- Организация Midsummer — это такой развод!

Создатель и бессменный продюсер фестиваля признает лишь отдельные недочеты в организации и призывает отнестись к случившемуся философски.

"Многие забыли о том, что все-таки это приключение по любому. То есть, в очереди придется постоять — это нормально. Мы не могли грузить на пароходы больше, чем по нормам пароход может по безопасности взять", — говорит Владимир Месхи.

Вот только очевидцы настаивают — пароходы курсировали переполненными.

"Мы сели на теплоход, на который набилось точно больше 500 человек, и многим было страшно", — говорит Николай Андреев.

Организаторы обещают вернуть недовольным деньги за билеты — правда, не раньше чем через месяц. Несколько сотен человек уже сочли себя пострадавшими и готовят коллективный иск в суд.