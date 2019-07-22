Арест агентов ЦРУ и ожидание новых санкций: танкерная война набирает обороты

Танкерная война и разоблачение шпионской сети нагнетают атмосферу в Персидском заливе. В Иране обещают казнить нескольких человек из числа 17 раскрытых агентов ЦРУ. Президент США называет эти сообщения пропагандистским трюком режима с умирающей экономикой. А британская Cobra — совет министров-силовиков и руководителей спецслужб — планирует санкционный ответ на задержание нефтяного танкера под флагом королевства. Заложниками психологического противостояния уже стали экипажи двух коммерческих судов: иранского, арестованного 4 июля в Гибралтаре, и британского, задержанного в ответ в иранских водах в минувшую пятницу. Среди моряков — трое россиян.

Иран — классический пример того, как работают западные санкции. Сорок лет революции — и ровно столько же Запад пытается экономически подчинить эту страну. В Тегеране бедных и голодных мы не видели. Что касается улыбок на лицах людей, то они на каждом шагу.

- Я думаю, власти стран, которые ввели санкции против Ирана, не имеют никакого понятия о том, как живут наши люди, не знают нашей культуры.

На политическом уровне риторика жестче.

"Госсекретарь Помпео был очень точен: подвергнуть гражданское население Ирана давлению, чтобы им пришлось выбирать, хотят ли они выжить и готовы ли изменить образ жизни. Это — заявление Помпео. Это — терроризм. Все точно и просто. Просто посмотрите в словаре определение терроризма", — говорит министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Заявление в адрес госсекретаря США прозвучало как отголосок конфликта, набирающего обороты. Министерство информации Ирана объявило, что задержаны 17 человек, работавших на ЦРУ. Часть из этих людей по иранским законам ожидает смертная казнь. Но, как говорят на Востоке, диалог возможен даже между львами.

Мансарда известного иранского скульптора Алихана Абдолани — 30 лет назад он переехал из Афганистана в Иран. Его работы есть в галереях и частных коллекциях Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Скульптуры без названия. В них — душа Востока. Все переживания последних тридцати лет — в основном грустные.

"Если война начнется, все перебьют друг друга. Одна маленькая ошибка, одна маленькая глупость может создать огромную угрозу для всего Ближнего Востока", — говорит скульптор.

Вид с мансарды художника — один из символов Ирана. Черепа вместо звезд, а в конце полос — падающие бомбы: иранская интерпретация американского флага. Нужны ли еще комментарии?

Такое отношение — не только на государственном уровне. В целом на улицах с ним, что называется, согласны и стар, и млад.

- Иран — это не Ирак и не Афганистан. Ормузский пролив стратегически важен для всего мира. Всем невыгодно, чтобы конфликт продолжался.

- Я думаю, что только при условии переговоров мы сможем решить конфликт. Если этого не произойдет, то будет война.

Иранцы не то чтобы устали от нападок — им просто это надоело. Очередная история — теперь с британским танкером — только подлила масла в огонь. Вот первые кадры с борта корабля: команда жива и здорова. Смешно даже говорить об этом, но, видимо, стоит: никто никого не пытал.

Экипаж Stena Impero — 23 человека, команда интернациональная — индусы, латыши, россияне и филиппинцы. Идет стандартная процедура — расследование. От российского представительства компании, которой принадлежит танкер, мы не услышали слов непонимания, а уж тем более — возмущения.

"Моряки — и в том числе трое российских граждан — находятся в абсолютной безопасности, их жизни и здоровью на борту Stena Impero ничего не угрожает. Мы прилагаем все усилия для их досрочного освобождения и возвращения в свои семьи", — говорит генеральный директор официального представительства в России компании Stena Marine Management Игорь Ициксон.

Удалось связаться с одним из моряков, который знает экипаж. Один из россиян, который сейчас на борту — его хороший товарищ.

"С Юрием Усенко работали вместе на прошлом судне. Мы механики оба. Если верить информации с сайта нашей компании, с судном все в порядке, они стоят на рейде", — рассказал Данила Онафричук.

С призывом немедленно отпустить корабль и экипаж уже выступили Франция, Германия и ряд других стран. Вот-вот — в Иране этого ожидают — могут ввести новые санкции. Мяч теперь на стороне Вашингтона и Лондона.

Танкерная война — это в определенной степени игра на нервах. В Великобритании нервозно вдвойне — уже скоро у королевства будет новый премьер. Те, кто около парламента добивается скорейшего выхода из ЕС, требуют решительности во всем. И это — четкий сигнал для того, кому уже скоро предстоит разгребать политическое наследство Терезы Мэй.

Сама Мэй сегодня проводит очередное заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Это уже третий подобный разговор с момента захвата танкера Stena Impero.

Для премьера — точнее для консерваторов, которые уже потеряли немало сторонников — крайне важно именно сейчас продемонстрировать решительность на фоне неудачного Brexit и безуспешных переговоров с Брюсселем. Упреки в отсутствии твердой политической линии звучат все громче. Громкие заявления уже звучат в парламенте.

Известно, что кабинет министров Великобритании грозит заморозить иранские активы в королевстве. Кроме того, британские власти намерены добиваться от ЕС и ООН восстановления санкций против Тегерана, которые были отменены в 2016 году.

Пока официальный Лондон формулирует угрозы, британская Sunday Mirror прибегает к риторике highly likely. Газета муссирует версию о возможной причастности российских спецслужб.

Пока издание делает громкие заявления, не утруждая себя доказательствами, замминистра обороны куда более конкретен и реалистичен. Для Великобритании, некогда владычицы морей, его оценка не просто неприятна — это удар по национальной гордости.

"Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование наших вооруженных сил и не в последнюю очередь — Королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы обеспечивать наши интересы в мире", — говорит Тобиас Элвуд.

Нервничают в Брюсселе — как далеко все это зайдет? На действия Ирана ЕС пока отвечает выверенными заявлениями. Куда дальше пошел Вашингтон, объявив о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора за нарушения санкционного режима США — предприниматели якобы получали нефть из Ирана. Наконец и хозяин Белого дома отреагировал на сообщения об аресте в Иране сотрудников ЦРУ.

"Сообщения, что Иран задержал шпионов ЦРУ — это абсолютная ложь. Просто еще больше лжи и пропаганды, как и о сбитом дроне, от религиозного режима, который терпит неудачу и понятия не имеет, что делать. Их экономика мертва — и будет еще хуже. В Иране — полный бардак!" — заявляет Дональд Трамп.

В кабинете британского премьера уже дают понять — конфронтации с Тегераном Лондон не хочет. Великобритания призывает освободить Stena Impero. Правда, относительно другого, иранского танкера — Grace 1, который был задержан властями Гибралтара — ясности никакой. И доводы Тегерана в этой связи звучат явно весомее заявлений из Лондона.