Возобновляю карьеру. Аршавин стал легендарным игроком видеоигры PES 2020

Бывший нападающий сборной России, петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин вошел в список легенд футбольного симулятора eFootball Pro Evolution Soccer 2020, релиз которого состоится в сентябре 2020 года.

"Возобновляю карьеру игрока, – написал Аршавин в социальной сети Instagram. – В PES 2020 собирают неплохую банду".

В список легенд футбольного симулятора от Konami также попали Диего Марадона, Дэвид Бекхэм, Йохан Кройф, Павел Недвед, Патрик Виейра и Франческо Тотти. Как сообщает SportGame.Pro, лицами игры стали нападающий "Барселоны" Лионель Месси и его бывший одноклубник Роналдиньо.

Аршавин – воспитанник "Зенита", в составе которого принял участие в 352 играх во всех турнирах, забил 74 мяча и отдал 99 голевых передач. Также на его счету 75 игр и 17 голов за сборную России.

На сегодняшний день 38-летний спортсмен занимает должность советника генерального директора "Зенита". Ранее стало известно, что Аршавин получил приглашение от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на обучение менеджменту.