Российские рапиристки завоевали золото чемпионата мира по фехтованию

В финале командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште, российские рапиристки победили национальную команду Италии со счетом 43:42. Победный укол нанесла Инна Дериглазова.

Также в финале приняли участие россиянки Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова, а Лариса Коробейникова осталась в запасе. В противостоянии за бронзовые медали французские спортсменки переиграли американок (45:43).

Ранее женская сборная России четырежды становилась победителем командных соревнований на мировых первенствах – в 2002-м, 2006-м, 2011-м и 2016-м годах.

Таким образом, сборная России с шестью наградами поднялась на первое место в общекомандном зачете. На счету российских спортсменов две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль. Чемпионат мира завершится во вторник, 23 июля.