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Приключения Коротышки 6 минут назад
Защита Коротышки подала апелляцию на его приговор
Защита мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного также как Коротышка (El Chapo), подала апелляцию на вынесенный ему судом в США приговор. На днях Коротышку приговорили к пожизненному заключению и еще 30 годам сверх этого срока.
По данным американских СМИ, адвокат наркобарона Марк Ферних подал апелляцию уже на следующий день после приговора, передает "Интерфакс". Вышестоящей судебной инстанции на принятие решения может потребоваться до 12 месяцев.
Коротышка был основателем наркокартеля "Синалоа" и одним из самых разыскиваемых наркобаронов в мире. Проблемы с законом у него начались еще в 1993 году. До последнего ареста он дважды оказывался за решеткой в Мексике, но потом сбегал. В 2016 году его вновь арестовали в Мексике, а в 2017 году передали властям США.
В феврале этого года суд присяжных в Нью-Йорке признал Коротышку виновным по всем пунктам предъявленного ему обвинения — в частности, в торговле наркотиками и преступном сговоре.
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