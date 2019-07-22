"Спартак" объявил о переходе Софьяна Ханни в "Аль-Гарафу"

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни продолжит карьеру в чемпионате Катара, 28-летний алжирец подписал соглашение с командой "Аль-Гарафа" из города Эр-Райян.

Подробности личного контракт футболиста не разглашаются, также, как и подробности перехода. Авторитетный немецкий портал transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в шесть миллионов евро.

🔴⚪ Софьян Ханни покидает «Спартак»



«Спартак» и «Аль-Гарафа» согласовали условия трансфера полузащитника Софьяна Ханни. 28-летний алжирец подписал контракт с катарским клубом.https://t.co/vhwwBIyua7



👏🏻 Благодарим Софьяна и желаем успехов в новом клубе!#Спартак #Ханни pic.twitter.com/GqVV6jnIMU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 22, 2019

Ханни – воспитанник французского "Нанта". Перешел в "Спартак" летом 2018 года из бельгийского "Андерлехта" за восемь миллионов евро. В составе "красно-белых" алжирец в минувшем сезоне принял участие в 27 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.