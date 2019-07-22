Трамп: если бы я захотел, Афганистан был бы стер с лица земли

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели встречу в Вашингтоне. Говорили о решении кашмирского вопроса между Пакистаном и Индией. Кроме того, американский лидер высказался и о ситуации в Афганистане.

"Если бы мы хотели выиграть войну в Афганистане, я мог бы выиграть ее за неделю. Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек", — заявил американский президент.

Он добавил, что у него есть планы в отношении Афганистана.

"Если бы я хотел выиграть эту войну, Афганистан был бы стерт с лица земли. Но я не хочу идти по этому пути", — сказал он.