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Ядерная программа Ирана 39 минут назад

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23 июля 201900:31 Руслан Слепцов

Танкерные любезности: Лондон идет на максимальную конфронтацию с Ираном

Танкерные любезности: Лондон идет на максимальную конфронтацию с Ираном

Все члены экипажа британского танкера, задержанного Ираном, здоровы и находятся на борту своего судна. Однако ситуация в Ормузском проливе становится напряженнее. В английском парламенте Иран обвиняют в нарушении международного законодательства. Хотя пиратством в Гибралтаре промышляет и Великобритания. Речь об иранском танкере, захваченном 4 июля.

Первые кадры с самого танкера Stena Impero опубликованы государственным телевидением Ирана. Все члены экипажа на борту, здоровы, в безопасности, свободно передвигаются по кораблю и продолжают нести вахту.

Корпус стражей исламской революции задержал танкер под британским флагом в пятницу в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства. Тот отключил необходимое оборудование, спровоцировал столкновение с рыбацким судном и не реагировал на предупреждения военных. В итоге был отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

"Иранское руководство действует адекватно. Оно подчеркивает, что ничего не имеет против моряков, а имеет вопросы к руководству Англии и США", — заявил Михаил Ненашев, председатель Общероссийского движения поддержки флота.

Экипаж интернациональный: 23 человека из Литвы, Индии, Филиппин. Есть и трое россиян. В посольстве России в Иране сказали, что находятся в постоянном контакте с властями Исламской республики.

В самом Иране заявили, что не хотят эскалации и готовы решать проблему с помощью дипломатии, но ждут того же и от Великобритании. В похожей ситуации до сих пор находится иранский танкер "Грейс 1", который задержали в начале июля в Гибралтаре якобы за нарушение санкций Евросоюза. Экипаж освободили, но сам корабль под арестом как минимум до 15 августа.

"Когда британские морские пехотинцы задерживают иранский танкер, что они ждут в ответ: чтобы мы проявляли терпимость? Некоторые страны просят немедленно освободить британский танкер. Но пусть сначала обратятся в Великобританию", — заявил Али Рабийи, официальный представитель правительства Ирана.

Ну а что же Лондон? Про дипломатию пока ни слова. А сплошь угрозы и шантаж. Глава МИД Королевства Джереми Хант в качестве предвыборной риторики, кажется, выбрал путь максимальной конфронтации с Ираном.

"Я призываю Иран освободить танкер и его команду и соблюдать правила, которые защищают коммерческое судоходство и приносят Ирану такую же пользу, как и любой другой стране", — сказал он.

Что касается конкретных шагов, Лондон планирует нарастить военное присутствие у берегов Ирана, а также создать общую европейскую миссию по защите торговых судов в Ормузском проливе и Персидском заливе.

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