Дети, пострадавшие под Хабаровском, находятся в тяжелом состоянии

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что лагерь был установлен по решению руководства комплекса и без разрешения контролирующих органов.

В ночь на вторник в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел пожар. Погибла девочка 2008 года рождения; еще четверо детей пострадали. У них очень сильные ожоги. Дети находятся на аппарате искусственного дыхания, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали слишком поздно.

Как заявил губернатор региона Сергей Фургал, лагерь работал без разрешения. На заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности призвали закрыть все палаточные лагеря, имеющиеся сейчас на территории края.

На сайте горнолыжного комплекса указано, что страхование детей, находящихся в лагере, организацией не производится. Также отмечается, что "Холдоми" второй год занимает "лидирующие позиции по оснащению комфорта пребывания детей".