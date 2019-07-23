Украина: партия Зеленского набирает 43% голосов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду после обработки более 90% протоколов набирает 43,10% голосов.

По данным ЦИК Украины, в парламент проходят еще четыре партии, помимо партии Зеленского. Это "Оппозиционная платформа — За жизнь" (12,94%), "Европейская солидарность" Порошенко (8,18%), "Батькивщина" Тимошенко (8,18%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (5,92%), сообщает ТАСС.

Явка была минимальная за всю историю Украины (49,84%), но зато у пропрезидентской партии еще никогда не было такого преимущества. Формального лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова пресса уже усадила в кресло спикера Верховной рады.

"Таких результатов не получала ни одна политическая сила за всю историю Украины, и, естественно, мы горды. Но сейчас идет борьба на округах, мы боремся за каждый голос", – говорит Разумков.

Еще один важный результат: одиозные антироссийские депутаты Гончаренко, Береза, Пашинский, Лещенко в Раду не прошли. Ни радикалы Ляшко, ни националисты из "Свободы" Тягнибока в новый состав парламента не попали.

"Я в первую очередь доволен тем, что выборы вообще состоялись. Потому каждый день нахождения того парламента у власти приносил трагедию стране. И то, что вся власть будет сменена, — это благо для нашей страны и ее граждан", — говорит сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.