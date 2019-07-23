Для пострадавших от паводка в Иркутской области устроят ярмарку недвижимости. Как заявили власти региона, это поможет выбрать квартиру на вторичном рынке или заключить договор подряда на строительство нового дома.

К участию должны пригласить 20 строительных компаний. Непригодны для проживания — три с половиной тысячи домов, а еще пять тысяч ждут капитального ремонта. Работает комиссия по оценке, обследовать все здания должны к середине августа.

Продолжается вакцинация населения. Прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии сделали почти 17 с половиной тысяч человек. Вспышек заболеваний нет. Работают мобильные пункты очистки воды.

Тем временем идёт разбор завалов. В Тулуне от мусора очистили девять тысяч дворов. По данным МЧС, подтопленными остаются семь домов. Синоптики говорят, что из-за дождей вода в реках снова может подняться.

После наводнения в конце июня пострадали более ста населенных пунктов Иркутской области. Погибли 25 человек, семеро всё ещё числятся пропавшими без вести, передает телеканал "Россия 24".

