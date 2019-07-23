С-400 или "Пэтриот": Турция оценила зенитно-ракетную систему

Российская зенитно-ракетная система С-400 лучше, чем американский "Пэтриот". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара ещё раз убедилась в этом после закупки.

По словам дипломата, США сами же и подтолкнули Турцию к такому шагу. Чавушоглу напомнил: изначально Анкара планировала закупить американские противоракетные комплексы, но Вашингтон по разным причинам откладывал сделку. Так что теперь всё решено, и вопреки недовольству Штатов турецкие власти готовы использовать С-400, передает телеканал "Россия 24".

"Сначала мы хотели купить комплексы "Пэтриот" для укрепления своей системы воздушной обороны, но США под разными предлогами отказывались. В итоге мы подписали соглашение с Россией. Мы купили С-400 — и это понятно. Теперь мы сможем дать отпор в случае воздушной атаки. Система ПВО С-400 даже лучше, чем "Пэтриот", — сказал он.