Росстандарт предлагает сократить размер парковки для легковых авто

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же — в длину.

Как рассказал газете "Известия" представитель Росстандарта Александр Шумский, это позволит "нарисовать" машино-места там, где сейчас создать их не позволяет ширина проезжей части. В настоящее время минимальный размер места для легкового авто составляет 5,3 на 2,5 м. По новому стандарту размеры будут зависеть от того, под каким углом парковка расположена.

Также предлагается применять разметку разного цвета: синего — для платной парковки, белого — для бесплатной.

Предварительный национальный стандарт планируется утвердить уже в ноябре нынешнего года.

Эксперты полагают, что это позволит увеличить количество платных парковок в городах и заработать дополнительные деньги в местные бюджеты. Также, по их словам, нужно поощрять использование малогабаритных автомобилей, а не вводить заградительные цены на парковку.