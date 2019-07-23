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23 июля 201906:40

СМИ: истребители Южной Кореи вылетели на перехват российских самолетов

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Бомбардировщики ВКС РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. С таким утверждением выступило южнокорейское агентство Рёнхап.

Агентство отмечает, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.

Инцидент произошел в районе небольших островов Токто (японцы называют их Такэсима), являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

Южная Корея периодически проводит на островах военные учения для демонстрации своего присутствия. На островах также расположен небольшой постоянный южнокорейский гарнизон, имеются вертолетная площадка и причал, сообщает ТАСС.

По мнению Сеула и Пхеньяна, острова исторически входили в состав Корейского государства, а в 1905 году были включены в состав Японии. После Второй мировой войны, когда Японию — союзницу гитлеровской Германии — разгромили, эти острова стали корейскими. Токио считает это незаконной оккупацией и предлагает вынести вопрос на рассмотрение Международного суда ООН.

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