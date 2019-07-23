Пожар в палаточном лагере под Хабаровском: скончался второй ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на базе отдыха в Хабаровском крае. Там почти полностью выгорел палаточный лагерь, где отдыхали почти 200 детей. Число жертв увеличилось до двух человек.

По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей. Двое погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии; они нетранспортабельны.

В больницу собирается приехать губернатор. До этого он провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе следствия придется выяснить, почему, например, дети размещались в палаточном лагере, а не в стационарных корпусах, и почему контролирующие органы ничего не знали о существовании этого палаточного лагеря.

"Когда на улице холодно, а на улице холодно – это север, дети так или иначе попытаются согреться, — заявил на заседании Сергей Фургал. – А когда еще идут дожди, то и одежда мокрая со всеми вытекающими отсюда последствиями. И возникает следующий вопрос: откуда там взялось электричество?"

Сейчас детей, которые находились в лагере, родители и родственники разобрали по домам. Дети, которых ещё не забрали, находятся под присмотром вожатых. Работает круглосуточная линия психологической помощи.

Работа туркомплекса приостановлена; там сообщили, что никаких комментариев до окончания следствия давать не будут.