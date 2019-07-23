От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка

В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.

О трагическом случае сообщили в официальном аккаунте МВД по Республике Дагестан в Instagram. Жуткое преступление произошло 27 января 2019 года. Установлено, что 36-летняя жительница поселка Сулак нанесла многочисленные побои своей падчерице.

Четырехлетняя девочка была доставлена в больницу. Спустя несколько дней ребенок умер, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Эксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате получения тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, которая повлекла за собой повреждение головного мозга. Выяснено, что ребенка ударили неоднократно — ему наносили множественные удары тупым предметом по голове. Также побои были обнаружены на других частях тела.

В отношении задержанной мачехи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание, которое может быть назначено подозреваемой — это ограничение свободы сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось об инциденте, который случился в Ингушетии. В местную больницу с многочисленными травмами была доставлена семилетняя Аиша Ажигова. Девочку регулярно избивала родная тетя.