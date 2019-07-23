Сотрудник ФСИН задержан за кражу нефрита стоимостью в один миллион рублей

В Иркутской области задержаны подозреваемые в краже нефрита, стоимость которого оценивается в один миллион рублей. Один из задержанных — сотрудник ФСИН.

В январе 2019 года в полицию поступило сообщение о хищении незаконно добытого нефрита. Ранее драгоценный минерал был изъят судебными приставами у гражданина, сообщается на сайте МВД Российской Федерации.

Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями установили подозреваемых. Один из них работал в районном отделе судебных приставов, а его сообщник был сотрудником в одной из исправительных колоний системы ФСИН России.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате оперативно-розыскных действий похищенный нефрит был найден в колодце одного из частных домов на пятиметровой глубине. В настоящее время драгоценный камень хранится в качестве вещественного доказательства в следственном органе. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

В пресс службе Следственного комитета РФ рассказали, что добытый нефрит весит 213 килограмм, сообщает ТАСС. На допросе подозреваемые пояснили, что несколько месяцев пытались найти покупателя минерала.