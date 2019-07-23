В Минобороны прокомментировали инцидент с южнокорейскими F-16 над Японским морем
Минобороны России прокомментировало инцидент в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, где, по утверждению Южной Кореи, российские самолеты нарушили ее воздушное пространство. По заявлению российского военного ведомства, 23 июля к двум стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, выполнявшим плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, приблизились два южнокорейских истребителя F-16. Последние совершали непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности.
Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95МС не выходили и после отстрела F-16 тепловых ловушек осуществили маневр, удалившись от российских самолетов, цитирует заявление Минобороны РФ телеканал "Россия 24". При этом, по данным объективного контроля, маршрут российских Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 километров от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи.
Южнокорейские летчики не впервые безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, заявляют в Минобороны. При этом в Сеуле ссылаются на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО".
Подобные "зоны", говорят в Минобороны, не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, что неоднократно и по различным каналам доводилось до южнокорейской стороны.
Также в российском военном ведомстве подчеркивают, что со стороны южнокорейских истребителей не было никакого "предупредительного огня", и что если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать.
При этом администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в связи с предполагаемым нарушением российским самолетом воздушного пространства Республики Корея выразила России протест, передает "Интерфакс". По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, он был направлен руководителем управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Еном секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.
Ранее Yonhap сообщило, что бомбардировщики Воздушно-космических сил РФ нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, и что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы.
По сообщению южнокорейского агентства со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, истребители этой страны произвели около 360 предупредительных выстрелов в направлении российского военного самолета. Дистанция до него составляла на тот момент около одного километра. Также заявлено, что южнокорейские ВВС выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет, передает ТАСС.
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