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23 июля 201910:48 Елена Парфенова

20 сгоревших палаток: пожарных в лагерь вызвали не сразу

20 сгоревших палаток: пожарных в лагерь вызвали не сразу

Уголовное дело по факту пожара на базе отдыха в Хабаровском крае будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Трагедия произошла в ночь на 23 июля. Почти полностью выгорел палаточный лагерь, где отдыхали две сотни детей. Одна девочка погибла, есть пострадавшие с тяжелыми ожогами — за них борются лучшие врачи.

- Мама, у нас тут проблемы.

Глубокая ночь в палаточном лагере комплекса "Холдоми" в ярком освещении пожара. Через несколько минут пламя охватит 20 из 26 палаток, в каждой из которых жили дети по 8 человек. Приехавшим спасателям понадобится 20 минут, чтобы локализовать возгорание. В результате погибла 11-летняя девочка. Троих детей с сильными ожогами отправили в больницу. Сейчас они в реанимации, врачи борются за их жизнь.

"Следственными органами возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорит Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Губернатор Хабаровского края собирает экстренное совещание. По словам сотрудников региональных отделений Роспотребнадзора и МЧС, плановые проверки в "Холдоми" проводились, но разрешение было выдано на размещение не в палатках, а в стационарных корпусах.

"Когда на улице холодно, а на улице холодно, это север, дети, так или иначе, попытаются как-то согреться. А если еще идут дожди, то еще вся одежда мокрая со всеми вытекающими последствиями. И тогда второй вопрос: откуда там взялось электричество?" — задает вопрос Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

По некоторым данным, за несколько часов до пожара, в лагере проходил праздник "Волшебный костер". Видео и фото дети сами выкладывали в соцсети.

- У нас здесь собрались люди, гномы, эльфы и хоббиты.

Но связано ли это с причиной трагедии, еще предстоит выяснить следователям.

Лагерь комплекса "Холдоми" является частным, путевки продавал сам собственник. На момент пожара там находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По некоторым данным, возгорание сначала начали тушить самостоятельно и только потом вызвали пожарные службы. Сотрудники МЧС работают там и в эти минуты.

"Из Хабаровска также выехали специалисты испытательной лаборатории, осматривается место пожара, собирается материал для экспертиз", — сообщил Виктор Скударнов, начальник отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После ликвидации пожара детей разместили в стационарном корпусе на территории базы. Большинство ребят из Комсомольска-на-Амуре, и сейчас за ними приезжают родители.

На своей официальной страничке в "Инстаграм" комплекс "Холдоми" разместил объявление, что до выяснения причин трагедии они не дают комментарии. А власти региона выясняют, где еще могут находиться подобные лагеря.

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