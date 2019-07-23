У еще одного лайнера Azur Air возникли неполадки после вылета из Антальи

У еще одного лайнера российской авиакомпании Azur Air возникли технические проблемы, так что экипаж принял решение вернуться в аэропорт турецкой Антальи практически сразу после вылета, свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

В понедельник днем в Шереметьеве более чем на 18 часов был задержан вылет Boeing 767-300, в аэропортах Москвы и Антальи из-за технических неполадок застряли свыше тысячи клиентов "Анекс тура", в том числе множество детей. В итоге из столицы они вместо раннего утра улетели поздним вечером.

Во вторник утром у другого Boeing 767-300 авиакомпании возникли проблемы после вылета из Антальи.

"Командир самолета спустя 10 минут после взлета связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации", — рассказал "Интерфаксу" источник.

Лайнер развернулся над Средиземным морем и спустя 20 минут успешно приземлился в аэропорту вылета. В результате инцидента никто не пострадал, о времени вылета лайнера ничего не сообщается.