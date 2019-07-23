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Рухнувшие "пирамиды" 15 минут назад

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23 июля 201910:49

"Леня Голубков не купит дом в Париже": 25 лет назад обрушилась крупнейшая пирамида в истории России

Юрий Машков/ТАСС

История финансовых пирамид перешла вековую отметку. Россия в этой сфере не уступает зарубежным аналогам. Только в прошлом году развалилась финансовая пирамида "Кэшбери". В Центральном банке рассказали о росте числа пирамид в 2019 году. По стопам Сергея Мавроди, основателя МММ, многие идут по сей день. Его компания была признана банкротом в 1994, когда ее уличили в неуплате налогов. Чем вдохновлялся Мавроди? На каком свете находятся финансовые пирамиды сегодня? В РИА Новости вспомнили, с чего все началось.

Американец итальянского происхождения Чарльз Понци в 1920 году приехал в Америку без денег и основал компанию, которая обещала инвесторам 50 процентов от прибыли, полученной с продаж международных ответных купонов. Свое предприятие итальянец начал со 150 долларами в кармане, а впоследствии смог получать до 250 тысяч долларов ежедневно. Понци обещал добиться 100-миллионного состояния, где только один оставил бы себе, а остальные 99 пожертвовал бы на благотворительность. Прибыль итальянец получал благодаря разнице цен купонов в разных странах.

МММ работала по той же самой схеме. Организация вошла в историю как крупнейшая российская финансовая пирамида. В ее первую версию вложились от 10 до 15 миллионов россиян. По оценкам Объединения вкладчиков, МММ смогла обмануть люде на 70-80 миллиардов долларов.

Популярность пирамиде создавала успешная рекламная кампания, которая транслировалась по телевидению. В роликах персонаж Леня Голубков рассказывал о способе легко заработать, не вставая с дивана. Его образ был простым и понятным большинству россиян, за что он и полюбился многим, привлекая все больше новых вкладчиков.

Сам Сергей Мавроди в своих воспоминаниях отмечал, что поступавшие деньги не успевали считать. Основатель пирамиды даже смог стать депутатом Госдумы.

Широкая кампания против МММ началась летом 1994 года. Причиной тому послужило заявление президента Бориса Ельцина о том, что "Леня Голубков не купит себе дом в Париже".

23 июля, ровно 25 лет назад, налоговая служба заявила о неуплате компанией налогов. Последующие разбирательства привели к ее банкротству, а самого Мавроди объявили в розыск. Его арестовали в 2003 году, а уже в мае 2007 года выпустили на свободу, поскольку следствие велось четыре года, а приговор равнялся 4,5 года колонии. После выхода из тюрьмы Мавроди объявил о запуске новых финансовых пирамид, которые не стали сильно популярны, но при этом все равно нашли своих почитателей.

В сентябре 2018 года Банк России выявил на рынке одну из масштабных на тот момент финансовых пирамид — "Кэшбери". Ее реклама тогда висели на многих подъездах столицы, распространялась в социальных сетях.

Компания обещала сумасшедший доход вкладчикам — 600 процентов годовых. Первое время, чтобы получить хорошие отзывы, организация действительно выплачивала эти деньги.

Настоящую экономическую деятельность компания не вела, а наживалась на новобранцах. Этот факт скрыть не удалось. В ноябре 2018 года основатель пирамиды Артур Варданян сообщил о крахе организации, обвиняя в этом "армию журналистов", которая, по его словам, устроила против пирамиды информационную атаку. Центральный банк оценил ущерб от действий "Кэшбери" — он мог превысить отметку в 3 миллиарда рублей.

За первое полугодие 2019 Центробанк выявил 154 финансовые пирамиды. За прошлый год их общее число составило 168. В банке отметили, что крупных пирамид сейчас почти нет.

По всему миру суды выносят решения о незаконности финансовых пирамид, но они все равно продолжают появляться.

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