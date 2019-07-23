Тема:
Рухнувшие "пирамиды" 15 минут назад
"Леня Голубков не купит дом в Париже": 25 лет назад обрушилась крупнейшая пирамида в истории России
История финансовых пирамид перешла вековую отметку. Россия в этой сфере не уступает зарубежным аналогам. Только в прошлом году развалилась финансовая пирамида "Кэшбери". В Центральном банке рассказали о росте числа пирамид в 2019 году. По стопам Сергея Мавроди, основателя МММ, многие идут по сей день. Его компания была признана банкротом в 1994, когда ее уличили в неуплате налогов. Чем вдохновлялся Мавроди? На каком свете находятся финансовые пирамиды сегодня? В РИА Новости вспомнили, с чего все началось.
Американец итальянского происхождения Чарльз Понци в 1920 году приехал в Америку без денег и основал компанию, которая обещала инвесторам 50 процентов от прибыли, полученной с продаж международных ответных купонов. Свое предприятие итальянец начал со 150 долларами в кармане, а впоследствии смог получать до 250 тысяч долларов ежедневно. Понци обещал добиться 100-миллионного состояния, где только один оставил бы себе, а остальные 99 пожертвовал бы на благотворительность. Прибыль итальянец получал благодаря разнице цен купонов в разных странах.
МММ работала по той же самой схеме. Организация вошла в историю как крупнейшая российская финансовая пирамида. В ее первую версию вложились от 10 до 15 миллионов россиян. По оценкам Объединения вкладчиков, МММ смогла обмануть люде на 70-80 миллиардов долларов.
Популярность пирамиде создавала успешная рекламная кампания, которая транслировалась по телевидению. В роликах персонаж Леня Голубков рассказывал о способе легко заработать, не вставая с дивана. Его образ был простым и понятным большинству россиян, за что он и полюбился многим, привлекая все больше новых вкладчиков.
Сам Сергей Мавроди в своих воспоминаниях отмечал, что поступавшие деньги не успевали считать. Основатель пирамиды даже смог стать депутатом Госдумы.
Широкая кампания против МММ началась летом 1994 года. Причиной тому послужило заявление президента Бориса Ельцина о том, что "Леня Голубков не купит себе дом в Париже".
23 июля, ровно 25 лет назад, налоговая служба заявила о неуплате компанией налогов. Последующие разбирательства привели к ее банкротству, а самого Мавроди объявили в розыск. Его арестовали в 2003 году, а уже в мае 2007 года выпустили на свободу, поскольку следствие велось четыре года, а приговор равнялся 4,5 года колонии. После выхода из тюрьмы Мавроди объявил о запуске новых финансовых пирамид, которые не стали сильно популярны, но при этом все равно нашли своих почитателей.
В сентябре 2018 года Банк России выявил на рынке одну из масштабных на тот момент финансовых пирамид — "Кэшбери". Ее реклама тогда висели на многих подъездах столицы, распространялась в социальных сетях.
Компания обещала сумасшедший доход вкладчикам — 600 процентов годовых. Первое время, чтобы получить хорошие отзывы, организация действительно выплачивала эти деньги.
Настоящую экономическую деятельность компания не вела, а наживалась на новобранцах. Этот факт скрыть не удалось. В ноябре 2018 года основатель пирамиды Артур Варданян сообщил о крахе организации, обвиняя в этом "армию журналистов", которая, по его словам, устроила против пирамиды информационную атаку. Центральный банк оценил ущерб от действий "Кэшбери" — он мог превысить отметку в 3 миллиарда рублей.
За первое полугодие 2019 Центробанк выявил 154 финансовые пирамиды. За прошлый год их общее число составило 168. В банке отметили, что крупных пирамид сейчас почти нет.
По всему миру суды выносят решения о незаконности финансовых пирамид, но они все равно продолжают появляться.
Ранее по теме
-
На развалинах "Кэшбери" создается новая финансовая пирамида4 месяца назад
-
Глава "Кэшбери" распробовал вкус легких денег8 месяцев назад
-
Суд Ростова-на-Дону заблокировал два сайта "Кэшбери"8 месяцев назад
-
"Кэшбери" прекращает свою деятельность8 месяцев назад
-
"Кэшбери" пошли по следам "МММ" и "Селенги"8 месяцев назад
-
Последователи Мавроди разорили две тысячи пенсионеров18 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Слуга народа" в лидерах: что обсудит новая Рада на первом заседании
- Умер генеральный директор МАГАТЭ
- Треть питьевой воды на российском рынке - подделка
- Зато от души: фото шпаргалки, по которой Трухильо пел Цоя
- Генпрокурор Украины исчез
Самое читаемое
-
В России изменились правила провоза багажа через границу
- В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
- В Москве нашли разложившийся женский труп с оторванной головой
- Не было сыворотки: мужчина умер после укуса гадюки
- Чайка унесла собаку на глазах у хозяев: пес не смог ничего сделать
- Бывшая жена Абрамовича собралась замуж за нового миллиардера
Телеканал "Россия"
-
Смотрите народный детектив! С понедельника в 21.00
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
Вести.Экономика
-
Орешкин предсказал кредитный взрыв в ближайшие два года
- Инвесторы бегут из европейских облигаций в недвижимость
- Министр финансов Великобритании уйдет в отставку
- Вьетнам - следующая цель Трампа в торговой войне
- Эксперты предрекают США победу в "холодной валютной войне"
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
- Названы автомобили, которые стали угонять чаще других в последнее время
- В Россию привезут Volkswagen Arteon: названы сроки
- Обновленный УАЗ Patriot может получить фордовский дизель
- Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- 5 химических веществ, которые не так опасны, как кажется
- Говорят ученые: созерцание природы снижает тягу к алкоголю и сигаретам
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Победа Зеленского как ответ Порошенко
- Почему из Москвы так трудно долететь до Анталии
- Московский "Сон в летнюю ночь" закончился скандалом
Вести-Москва
-
Песня Цоя в Лужниках: "Металлике" помогла шпаргалка
- Избиение ребенка на улице: агрессивную жительницу Сарова ищет полиция
- Беспечные водители отметились двумя авариями на юго-востоке Москвы
- Гости фестиваля Midsummer Night's Dream намерены судиться с организаторами
- Спасенный из люка в столичной промзоне пес сбежал, как только освободился от строп
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
В Израиле нашли огромный неолитический город
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии