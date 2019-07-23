Роналду избежал судебного преследования по делу об изнасиловании

В деле о возможном изнасиловании, совершенном португальским футболистом Кришитану Роналду в 2009 году, поставлена точка. Прокурор Стив Вольфсон, чьи слова приводит AP, заявил, что не может предъявить обвинения форварду туринского "Ювентуса" из-за недоказуемости.

Вольфсон сообщил, что изучил отчет о новом полицейском расследовании в отношении Роналду и пришел к выводу, что заявление о сексуальном посягательстве не может быть доказано. Поэтому он закрывает дело.

Напомним, что американка Кэтри Майорга обвинила знаменитого португальца в изнасиловании, которое произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Женщина подала иск в американский суд. Позже Майорга подписала соглашение о неразглашении с адвокатами Роналду, получив за молчание 375 тысяч долларов. Однако в прошлом году футболисту вновь были предъявлены обвинения в изнасиловании.