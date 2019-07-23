СКР возбудил 6 дел по обстрелам мирных жителей в Донбассе

По фактам обстрелов украинскими военными мирных жителей Донбасса в период с 10 по 20 июля возбуждены шесть уголовных дел. Следствие принимает меры для установления всех обстоятельств произошедшего и конкретных должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к этим преступлениям.

Дела возбуждены Главным следственным управлением СК России по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации").

Военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины по-прежнему систематически нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, констатируют в СКР.

Речь идет о многочисленных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Под огонь артиллерии в указанный период попали города Донецк, Горловка, Докучаевск и Первомайск, поселки Гольмовский и Золотое-5. В результате скончались три женщины, а еще десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести.

В результате украинских артобстрелов повреждены здания детского сада, школы, несколько жилых домов Донецка, постройки в других населенных пунктах. А наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Первомайске, где один из жилых домов подвергся точечному массированному обстрелу, когда группа гражданских лиц находилась во дворе. Это еще раз подтверждает: преступные действия украинских военнослужащих были тщательно спланированы, заявляют в СКР.