В Лазовском районе оценивают ущерб от тайфуна "Данас"

В Приморье идет оценка ущерба после тайфуна "Данас". В пострадавших населенных пунктах Лазовского района сегодня приступила к работе комиссия, которая оценит ущерб от прошедших ливней, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края. Накануне в Лазовском районе был объявлен режим ЧС в связи с последствиями тайфуна "Данас".

По состоянию на 12 часов дня, заявил глава муниципалитета Юрий Мосальский, в Соколовке обследовали 12 пострадавших от воды подворий. Там работали три оценочные комиссии. В итоге составлено одиннадцать актов по утрате урожая, девять актов по ущербу домам и имуществу.

За сутки уровень воды в реках Лазовского района упал на 1,7 метра, — уточнил грава района. В муниципалитете продолжают работу дорожные службы, которые занимаются восстанавлением проездов к населенным пунктам.