Компьютерная томография способствует раку
Результаты, опубликованные в Cell Stem Cell, показывают, что даже низкие дозы радиации способствуют распространению раковых клеток в здоровых тканях. Исследователи из Кембриджского университета и Университета Сенгера рекомендуют учитывать это при оценке радиационной безопасности. Они также предлагают ввести новый класс профилактических мер для снижения риска развития рака.
Каждый день мы подвергаемся воздействию различных источников ионизирующего излучения, включая естественное излучение почвы и стройматериалы. Свою лепту вносят и диагностические процедуры, такие как компьютерная томография (КТ) и рентген, сообщает "Вести.Медицина".
Такие низкие дозы радиации считаются безопасными, поскольку вызывают лишь небольшое повреждение ДНК и, по-видимому, оказывают минимальное влияние на долгосрочное здоровье. До настоящего времени другие последствия встречи с низкими уровнями радиации оставались скрытыми, а значит, трудно было понять истинный риск, связанный с ними. Но сейчас ситуация стала яснее.
Годом ранее исследователи из Кембриджского университета показали, что наши нормальные ткани на клеточном уровне являются полем битвы, где мутантные клетки борются за пространство, пытаясь отнять его у здоровых клеток. Некоторые из этих агрессивных клеток-мутантов (например, с мутациями р53) потенциально способны преобразоваться в рак — и с возрастом их число только растет. Однако, им противостоит естественная защита организма и до рака дело доходит не так часто.
Тем не менее оказалось, что низкие дозы радиации переопределяют шансы противостояния в пользу способных к раку мутантных клеток.
Исследователи из Института Сенгера давали подопытным мышам дозу облучения на пищевод, эквивалентную трем или четырем КТ. В результате мутантные клетки р53 быстро распространялись и вытесняли здоровые клетки.
Затем исследователи вводили мышам безрецептурный антиоксидант — N-ацетилцистеин (NAC) — перед воздействием того же самого уровня радиации. Команда обнаружила, что антиоксидант дал нормальным клеткам импульс, необходимый для того, чтобы справиться с мутантными клетками р53. Удивительно однако, что антиоксидант без воздействия радиации никак не помогал нормальным клеткам бороться.
Доктор Kasumi Murai, ведущий автор из Института Сенгера объясняет полученные результаты так: "Введение антиоксиданта перед воздействием низких доз радиации дало здоровым клеткам дополнительный импульс, необходимый для борьбы с мутантными клетками пищевода. Однако, мы не знаем, какой эффект окажет эта терапия на другие ткани — не исключено, что она поможет раковым клеткам стать сильнее. А что мы знаем наверняка, так это то, что длительное использование одних только антиоксидантов неэффективно для предотвращения рака у людей, согласно другим исследованиям».
Профессор Фил Джонс, другой ведущий автор из Кембриджского университета тоже прокомментировал работу: "Процедуры медицинской визуализации с использованием радиации, такие как компьютерная томография и рентген, имеют очень низкий уровень риска — настолько низкий, что это трудно измерить. Это исследование помогает нам лучше понять эффекты низких доз радиации и риски, которые она несет. Для понимания последствий для людей необходимы дополнительные эксперименты".
Команда ученых предполагает, что данное исследование выдвигает на первый план необходимость разработки новых методов профилактики рака. Если сделать нормальные клетки "более здоровыми", они естественным образом сами справятся с мутантными соперниками без каких-либо токсических побочных эффектов для пациента. Осталось лишь найти способ осуществить это.
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