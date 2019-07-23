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23 июля 201910:41

"Всё сгорело моментально": директор лагеря рассказал о тушении пожара в "Холдоми"

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Директор детского лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, где в результате пожара погибла одна девочка, еще трое детей получили сильнейшие ожоги, опроверг информацию о том, что вожатые самостоятельно боролись с огнем, а не вызвали пожарных.

"Пожар начался в третьем часу ночи, и за 10 минут все палатки сгорели. Мы ничего не тушили сами. Всё сгорело моментально, детей еле успели эвакуировать. Пожарные приехали и тушили уже только то, что сгорело", — рассказал AmurMedia Максим Кузнецов.

 

О причинах возгорания он рассуждать не стал, отметив лишь, что в лагере не использовались ни тепловые пушки, ни открытые обогревательные приборы, а уж о кострах палатках не может быть и речи. При этом на обнародованных СКР кадрах с места, где полностью сгорели 20 из 26 палаток, отчетливо виден по меньшей мере один обгоревший масляный радиатор, а вокруг следователи обнаружили множество использованных огнетушителей.

По словам Кузнецова, палатки были приобретены у производителя и имели сертификат пожарной безопасности, а сам лагерь постоянно проверяли сотрудники Роспотребнадзора и пожарной инспекции.

"Визиты были и перед открытием детской смены и после. Пожнадзор здесь находился в течение трех месяцев, проводил свои плановые и неплановые проверки. И в мае, и в июне, даже в июле. На территории палаточного лагеря две недели назад они проводили плановые эвакуационные мероприятия", — пояснил директор.

 

Жертвой ЧП стала девочка, которой сегодня должно было исполниться 11 лет, еще трое детей получили сильнейшие ожоги большей части тела и находятся в коме. Всего на территории лагеря находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет, сейчас их забирают родители.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В качестве основной версии начала пожара рассматривается неисправность обогревателя, на котором, судя по всему, сушили вещи воспитанники.

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