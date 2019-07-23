Впавший в кому 10-летний мальчик до последнего спасал девочек из горящей палатки
Представитель правительств Хабаровского края, где накануне возник пожар в палаточном детском лагере горнолыжного комплекса "Холдоми", рассказал журналистам, что один из трех детей, впавших в кому, до последнего пытался спасти девочек из горящей палатки, передает РИА Новости.
Это 10-летний мальчик, которого одни СМИ называют Арсением, а по сведениям "КП" его зовут Алексей.
Он получил сильные ожоги и находится в реанимации, как и еще две девочки.
Как сообщалось ране, одна девочка, которая приехала в лагерь из Комсомольска-на-Амуре, погибла.
Сегодня, 23 июля, она должна была праздновать свой 11-й день рождения.
По данным местных властей, в палатах отдыхали 189 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.
В лагере было 26 палаток, 20 сгорели.
По предварительным данным, пожар мог начаться в палатке, где на тепловой пушке оставили одежду.
При этом директор детского лагеря Максим Кузнецов уверяет, что в лагере костры не разводились, а тепловые пушки и открытые обогревательные приборы не использовались.
Опровергает он и информацию о том, что вожатые поначалу сами пытались потушить пожар.
Однако на кадрах СК с места происшествия отчетливо виден как минимум один обгоревший масляный радиатор. Кроме того, рядом обнаружено несколько использованных огнетушителей.
Следственный комитет по факту трагедии возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".
По последним данным, при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском пострадали 12 человек, из них семеро — дети, передает РИА Новости.
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