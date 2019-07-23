Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу

Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы. Центральный районный суд Новокузнецка назначил всем длительные сроки заключения.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года трое молодых людей задумали убить свою однокурсницу. Перед этим потерпевшая Карина Ороева на свое имя оформила кредит в 267 тысяч рублей, который передала приятелю Антону Юрченко. Он решил не отдавать деньги девушке и для расправы с ней нанял еще двоих курсантов. Два исполнителя преступления проникли в квартиру Ороевой. Там они нанесли ей не менее семи ударов по голове бейсбольной битой, а затем принялись душить, накинув на шею поясной ремень. Они посчитали девушку мертвой, но та в итоге выжила.

Суд признал троих курсантов виновными, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев до 13 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Кемеровской области.