"Благие, в общем, цели": в Домодедово задержали активистов-вымогателей

Полицейские задержали трех активистов, один из которых уже был судим ранее, незаконно вымогающих деньги у директора магазина за продажу алкогольной продукции несовершеннолетней девушке.

Директор магазина сообщила сотрудникам МВД, что в выходной день ей позвонили работники торгового заведения. "Пришли люди, представились общественной организацией и сказали, что якобы мы продали алкоголь малолетним детям. Хотели решить вопрос с продавцами", — вспоминала она в полицейском участке.

Директор приехала и столкнулась с откровенным вымогательством и угрозами, что ее магазин будут проверять правоохранительные структуры, и по этой причине она обратилась в полицию: "У меня было с собой 11 тысяч рублей в сумке, я отдала эти деньги. Потом они были задержаны сотрудниками полиции."

Один из задержанных объяснил свои действия самыми лучшими намерениями. "Наше общественное объединение создавалось для определенных вот этих задач, которые мы можем выполнять. Просроченная продукция. Если кассиры не следят, мы следим, помогаем им, чтобы никого не отравляли. Благие, в общем, цели", — уверенно рассказывал он полицейским о деятельности своей организации.

В отношении подозреваемых Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество", предусматривающее до 10 лет лишения свободы.