Росстат назвал зарплату большинства россиян

Росстат назвал размер зарплаты, которую получает большинство граждан России. Так называемый "модальный" (то есть встречающийся чаще всего) уровень заработка в России составляет 23,5 тысячи рублей.

В апреле 2019-го такую зарплату получали 15-20 процентов всех работников в стране, пишут "Известия" со ссылкой на Росстат.

Эксперты ведомства уточняют, что именно этот показатель (а не средняя зарплата, представляющая собой сумму окладов, разделенную на их количество) в реальности отражает уровень дохода населения.

Ранее сообщалось, что в апреле, например, средняя зарплата в России составила почти 48 тысяч рублей, что вдвое больше модального уровня заработка.