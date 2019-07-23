Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения

Мосгорсуд продлил на три месяца, до 28 октября, меру пресечения сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.

Ранее адвокат девочек рассказал, что следствие проверяет, насиловал ли Михаил Хачатурян своих дочерей. Материалы данной проверки выделены Следственным комитетом в отдельное производство. Действия отца девочек проверяют по трем статьям Уголовного кодекса РФ — 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).

Убийство, которое вызвало широкий общественный резонанс, произошло 27 июля 2018 года. Три сестры Хачатурян зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девочек отправили в следственный изолятор, но затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

В июне 2019 года следствие предъявило сестрам обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору — это самая тяжкая из возможных квалификаций. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.

Сестры Хачатурян жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации. Отец систематически избивал дочерей, а также, по словам девочек, применял к ним сексуальное насилие. Адвокаты сестер настаивают, что они действовали в рамках необходимой обороны.