РУСАДА сняло обвинения с главного тренера "Авангарда" Хартли

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли не будет дисквалифицирован на четыре года из-за препятствия процедуре допинг-контроля во время проведения финала Кубка Гагарина. Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"РУСАДА приняло решение снять с главного тренера омского "Авангарда" Хартли и главного врача команды Батушенко обвинения в нарушении антидопинговых правил", – приводит слова Пахноцкой ТАСС.

В то же время РУСАДА порекомендовало ФХР вынести в отношении Хартли и Батушенко "меры дисциплинарного взыскания" за препятствование взятию допинг-проб у хоккеиста "Авангарда".

Ранее сообщалось, что канадскому специалисту грозит дисквалификация на четыре года. Хартли не позволил представителям РУСАДА взять допинг-тест у нападающего "ястребов" Дениса Зернова.