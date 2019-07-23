Исправить ремонтное варварство: реставрировать "Новокузнецкую" начнут в следующем году

Комплексная реставрация станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии метро начнется в следующем году. Такое решение приняли московские власти. Работы планируется провести в два этапа, основное внимание будет уделено восстановлению исторического облика станции.

Очередное ремонтное ноу-хау в вестибюле "Новокузнецкой": металлические скобы прикрутили прямо к историческому мрамору. Так закрепили верхнюю, тяжелую часть скамеек.

"Из-за проседания, видимо, происходит деформация основного платформенного элемента — вот этих скамеек, которые приходится закреплять вот такими скобами, которые очень губительно действуют на мрамор", — говорит историк архитектуры Кирилл Алексеев.

Восстановить испорченный мрамор будет непросто. А ведь история этих скамеек началась гораздо раньше, чем история самой станции.

- Возможно, вот эта скамеечка когда-то стояла в разрушенном Храме Христа Спасителя. Вот эта лавка мраморная — да, есть такие версии, что их демонтировали, прежде чем храм взорвать.

От недобросовестного ремонта "Новокузнецкая" страдает не в первый раз. Редкий пассажир не запрокинет голову вверх, чтобы взглянуть на фигуры красноармейцев. Барельефами украшен вестибюль. Правда, выглядят они не так, как задумывал автор: вместо благородного бронзового — масляно-коричневый.

- Безобразие — надо срочно реставрировать!

Станция "Новокузнецкая" — объект культурного наследия. Построена в 1943-м, в тяжелые годы войны. Бронзовые скульптуры, мрамор, а главная тема мозаик — восстановление промышленности и сельского хозяйства.

"Идея всей декорации — возрождение страны после Великой Отечественной войны, — рассказывает Кирилл Алексеев. — Отсюда рельефы, отсюда техника, отсюда многочисленные элементы которые свойственны возрождению: флорентийские мозаики. большие бронзовые рельефы. Мозаичное оформление".

"Новокузнецкая", несмотря на постоянные протечки грунтовых вод, ждет реставрации долго и, по большей части, стойко. Вопрос о восстановлении памятника, наконец, решен окончательно.

"Работы планируется провести в два этапа. Изначально это наземный вестибюль и эскалаторная часть объекта культурного наследия. И в последующем — перронная часть подземной части метрополитена", — говорит начальник Управления территориального контроля Департамента культурного наследия города Москвы Олег Голосной.

Готовится проектная документация. Разработана и даже опробована на некоторых элементах реставрационная методика. Начать работы собираются в следующем году.