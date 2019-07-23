Пожар в лагере: от ожогов в реанимации умерли еще две девочки

Еще две жертвы пожара в палаточном лагере под Хабаровском: в реанимации от ожогов умерли две девочки. У них были травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Ранее сообщалось, что во время пожара в лагере умерла девочка, которой сегодня могло бы исполниться 11 лет.



Сейчас врачи борются за жизнь 10-летнего мальчика, который находится в реанимации с сильными ожогами. Ранее сообщалось, что он, сколько мог, спасал из горящих палаток девочек, рискуя своей жизнью.

Всего в лагере отдыхали 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать обогреватель, на котором сушили одежду, хотя директор лагеря это опровергал.

Уже известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в этом лагере в мае, и руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, в числе которых было отсутствие планов эвакуации, передает РИА Новости.

На месте трагедии работают следователи.