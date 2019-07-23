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Общество 32 минуты назад
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом. Делом уже заинтересовались полицейские, тем паче инцидент сняли на видео очевидцы.
Описанные события произошли днем 22 июля у стен Генуэзской крепости, где работают "фотоживодеры", как называют фотографов с животными местные жители.
"Как говорят друзья, эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих. Это не просто фотографы с животными, это реальные вымогатели денег", — рассказал Александр Кирьяков.
Полицейские уже заинтересовались происшествием, но не уточнили, какие травмы получили пострадавшие и чем закончился конфликт. По неподтвержденным данным, драка обошлась без серьезных последствий, так что помощь врачей туристам не потребовалась.
По словам автора записи, такие случаи нередки, и сам он в минувшем году столкнулся с вымогательством со стороны фотографов, но от расправы его спасли друзья.
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