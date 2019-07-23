В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом. Делом уже заинтересовались полицейские, тем паче инцидент сняли на видео очевидцы.

Описанные события произошли днем 22 июля у стен Генуэзской крепости, где работают "фотоживодеры", как называют фотографов с животными местные жители.

"Как говорят друзья, эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих. Это не просто фотографы с животными, это реальные вымогатели денег", — рассказал Александр Кирьяков.

Полицейские уже заинтересовались происшествием, но не уточнили, какие травмы получили пострадавшие и чем закончился конфликт. По неподтвержденным данным, драка обошлась без серьезных последствий, так что помощь врачей туристам не потребовалась.

По словам автора записи, такие случаи нередки, и сам он в минувшем году столкнулся с вымогательством со стороны фотографов, но от расправы его спасли друзья.