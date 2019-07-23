Тренер "Спартака" Кононов: не надо смотреть на бюджет "Туна"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, что красно-белым в соперники достался малоизвестный швейцарский клуб "Тун".

"Швейцарский футбол сегодня шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника. "Тун" играет в быстрый и организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим играм в полной готовности", – приводит слова Кононова пресс-служба столичного клуба.

Первая встреча между "Спартаком" и "Туном" состоится 8 августа и пройдет на поле швейцарской команды. Ответная игра назначена на 15 августа.