Последовательно избили четверых: ночные похождения троицы хулиганов попали на видео

В Благовещенске в ночь на 20 июля агрессивные хулиганы последовательно поколотили четырех человек по одной и той же схеме: с жертвой начинали разговор, а затем неожиданно наносили сильный удар, после чего совместно ее избивали.

По информации ИА "Амур.инфо", от действий хулиганов, устроивших побоище в центре города неподалеку от здания арбитражного суда, пострадали, как минимум, четыре человека.

"Мы были в кафе, потом вышли на улицу. Там поджидал человек в белой футболке. Потом подъехали еще двое, подошли к нам, начался разговор, меня ударили сзади и избили. Потом по видео посмотрели, они шарили в карманах. Мой телефон был в заднем кармане. Когда меня ударили, я упал на спину, поэтому телефон остался", — рассказал один из потерпевших.

Приехавшая на место происшествия скорая забрала трех пострадавших в больницу. Полицейские, в свою очередь, получили от них три заявления, и в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.