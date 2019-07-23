Сначала обоснуй! Бизнес защитят от развала в ходе следствия

Госдумой принят в третьем чтении закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые призваны защитить предпринимателей от необоснованного ареста, а их бизнес — от развала в ходе следствия. Поправки вводят важную норму: обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Необходимо будет отразить в ходатайстве мотивы продления ареста фигурантов и информацию о процессуальных действиях, которые намерен предпринять по делу следователь. Также следствие должно будет объяснить причины, по которым соответствующие процессуальные действия не были совершены ранее, разъяснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Важный нюанс: у суда будет право продлить содержание подозреваемого под стражей на срок меньше указанного в постановлении, если суд сочтет, что для выполнения объема следственных и иных процессуальных действий не требуется столько времени, сколько просит на них обвинение.

Благодаря данным поправкам, по словам Володина, пребывание граждан под стражей не сможет продлеваться по одним и тем же основаниям. Решение о продлении срока судья должен будет принять в течение пяти суток после получения ходатайства. Если суд откажет следствию, подозреваемому назначат более мягкую меру пресечения — залог или домашний арест, передает ТАСС.

Также по целому ряду распространенных экономических статей вводится запрет на помещение в СИЗО директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, чтобы не блокировать работу предприятия на период следствия, создавая тем самым угрозу бизнесу и риск потери рабочих мест.

Таким образом, как пояснял Володин, преступления, связанные с мошенничеством, растратой, злоупотреблением должностными полномочиями в коммерческих компаниях, будут расследоваться так же, как и в настоящее время, но на досудебной стадии подозреваемых и обвиняемых в данных преступлениях предпринимателей не будут содержать в СИЗО.