Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

В минувший понедельник, 22 июля, вертолет Robinson R66 с регистрационным номером RA-07370 потерпел крушение в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Горгона, входящего в состав Тосканского архипелага.

Как сообщают итальянские СМИ, воздушное судно рухнуло в воду примерно в 10 километрах от суши. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили погибшую женщину, не сумевшую выбраться из салона вертолета.

Кроме того, пропавшим без вести числится 37-летний мужчина, являющийся владельцем вертолета.

Утверждается, что мужчина и женщина являются россиянами.