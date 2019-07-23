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Авиапроисшествия 49 минут назад

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23 июля 201913:20

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

flightradar24.com

В минувший понедельник, 22 июля, вертолет Robinson R66 с регистрационным номером RA-07370 потерпел крушение в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Горгона, входящего в состав Тосканского архипелага.

Как сообщают итальянские СМИ, воздушное судно рухнуло в воду примерно в 10 километрах от суши. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили погибшую женщину, не сумевшую выбраться из салона вертолета.

Кроме того, пропавшим без вести числится 37-летний мужчина, являющийся владельцем вертолета.

Утверждается, что мужчина и женщина являются россиянами.

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