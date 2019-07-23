Путин: Архангельск и Москва должны учесть мнение населения о мусорном полигоне в Шиесе

При решении вопроса о строительстве объектов размещения твердых бытовых отходов в районе станции Шиес должно быть учтено мнение жителей Поморья.

Такое поручение президент России дал правительствам Архангельской области и Москвы. Оно значится в перечне других поручений Владимира Путина по итогам VI медиа-форума независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость", передает "Интерфакс".

В документе говорится о том, что о выполнении этого поручения мэр Москвы Сергей Собянин и глава Архангельской области Игорь Орлов должны доложить президенту до 1 сентября 2019 года.

Ранее на медиафоруме ОНФ Путин обещал обсудить с главами столицы и Архангельской области вопросы создания в Поморье мусорного полигона. Тогда президент также заявил, что не очень понимает, зачем он нужен вблизи населенного пункта.

"Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город, но и в других регионах не нужно создавать проблем", — сказал тогда Путин.

"В любом случае", по его словам, "это должно быть в диалоге с людьми, которые живут в этом регионе.

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми с осени 2018 года выходят на митинги против строительства мусорного полигона у станции Шиес.

Инвестиционный проект экотехнопарка "Шиес" предусматривает строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона. Предполагается, что сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, а затем брикетированный мусор в герметичных тюках будут отправлять туда по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.