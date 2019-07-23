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Пожар в детском лагере 16 минут назад

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23 июля 201913:45

С 24 июля в Хабаровске будет объявлен траур

Власти Хабаровского края в среду, 24 июля, объявят трехдневный траур в связи с гибелью детей в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

"В крае с 24 июля будет объявлен траур", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 июля, в палаточном лагере "Холдоми" случился пожар. Погибли четыре ребенка, столько же пострадали. Также медицинская помощь потребовалась пятерым взрослым. Из 26 палаток, которые располагались на территории лагеря, полностью сгорели 20.

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