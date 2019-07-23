Неисправные велосипеды с незаконной рекламой: как используют лазейки в законе

Московские велопарковки, особенно у станций метро, оккупировал двухколесный транспорт с нелегальной рекламой. В двигатель торговли превращают старые велосипеды, часто уже непригодные для езды. И пока коммерсанты осваивают новое рекламное пространство, велосипедисты вынуждены колесить в поисках свободных мест. Как бороться с захватом?

Велосипедисты у метро "Щукинская" теперь понимают автомобилистов. Припарковаться невозможно: все места заняты велотранспортом с рекламой.

- Действительно, поставить свой велик негде. Лучше бы, конечно, с такой рекламой — которая, тем более, наверняка нигде не лицензирована, не разрешена — попрощаться.

Интим-салон процитировал на велосипеде Сашу Черного. Владельцы фотосалона дали подробную инструкцию, как их найти.

Из пяти велосипедов реклама отсутствует лишь на двух — судя по всему, на них люди реально приехали на работу. Рядом кто-то совсем креативно подошел к рекламе и на старом неисправном велосипеде разместил объявление о скупке такого же транспорта.

По словам сотрудницы секс-шопа, на велосипеде она регулярно ездит на работу. Правда показать, как она это делает без педалей, отказалась.

- Я на нем, может, катаюсь, ножками перебираю, как на самокате — может быть, я фанат?

После разговора с директором появилась другая версия: велосипед с рекламой парковать никто не запрещал.

- У нас не было никакого предписания, чтобы мы его убрали. Если нужно убрать рекламу, значит, нужно принести письменное предписание.

Автор объявления о скупке велосипедов тоже утверждает, что это его личный транспорт.

- Это же не велосипед — это рекламный щит фактически, он же не на ходу!

- Почему — на ходу!

- У него даже цепи нет.

- Просто растащили, наверно, а так должен быть на ходу.

- То есть, вы придете и на нем уедете?

- Если он мешает там, я его уберу!

Если использовать автомобили исключительно для рекламы запрещено, то про велосипеды в законе — ни слова.

"Как разновидность транспортного средства велосипед не подпадает под действие закона "О рекламе". В связи с этим каких-либо правовых ограничений для размещения рекламы на сегодняшний день не имеется", — говорит адвокат Дмитрий Панфилов.

Этой лазейкой в законе и пользуются недобросовестные предприниматели. Если за установку рекламного щита перед магазином нужно платить, то велосипед можно оставлять, где угодно.