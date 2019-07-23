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Пожар в детском лагере 8 минут назад
СК задержал директора и владельца лагеря "Холдоми"
По делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, где в огне погибли четыре ребенка, задержаны глава компании, которой принадлежит "Холдоми", и директор лагеря, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Всего в лагере отдыхали 189 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Размещались они в 26 палатках, 20 из которых сгорели. Тело 11-летней девочки обнаружили на пепелище, еще трое пострадавших детей, получивших ожоги 70-90 процентов тела, скончались в больнице.
По предварительной версии, причиной возгорания стали оставленные на тепловой пушке или обогревателе вещи, хотя директор лагеря Максим Кузнецов утверждал, что в палатках не было открытых обогревательных приборов. СКР возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
На допрос доставили Кузнецова и учредителя и директора компании "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова, на чьей территории располагается лагерь.
"После проведения необходимых следственных действий они будут водворены в изолятор временного содержания. Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертиза и другие", — отметила Петренко.
Кроме того, следователи начали проверку надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере, — их сотрудников подозревают в халатности. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал уже отчитал ответственных за бездействие.
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