СК задержал директора и владельца лагеря "Холдоми"

По делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, где в огне погибли четыре ребенка, задержаны глава компании, которой принадлежит "Холдоми", и директор лагеря, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Всего в лагере отдыхали 189 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Размещались они в 26 палатках, 20 из которых сгорели. Тело 11-летней девочки обнаружили на пепелище, еще трое пострадавших детей, получивших ожоги 70-90 процентов тела, скончались в больнице.

По предварительной версии, причиной возгорания стали оставленные на тепловой пушке или обогревателе вещи, хотя директор лагеря Максим Кузнецов утверждал, что в палатках не было открытых обогревательных приборов. СКР возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

На допрос доставили Кузнецова и учредителя и директора компании "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова, на чьей территории располагается лагерь.

"После проведения необходимых следственных действий они будут водворены в изолятор временного содержания. Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертиза и другие", — отметила Петренко.

Кроме того, следователи начали проверку надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере, — их сотрудников подозревают в халатности. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал уже отчитал ответственных за бездействие.