Бюст Сталина, который запенили неизвестные в Липецке, стоял незаконно

Власти Липецка должны принять решение по незаконно установленному у обкома КПРФ бюсту Иосифа Сталина, который испачкали в ночь на воскресенье, с 20 на 21 июля. Об этом заявил врио главы администрации региона Игорь Артамонов.

Ранее стало известно, что около трех ночи по московскому времени группа молодых людей закрасила бюст Сталина строительной пеной, также они пытались взорвать входную дверь в областной комитет КПРФ с помощью петарды и газовых баллончиков. Первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев рассказал РИА Новости, что петарда взорвалась, а газовый баллончик нет. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Игорь Артамонов на коллегии управления МВД сообщил, что в ходе разбирательств в данной ситуации стало известно о том, что бюст Сталина стоит незаконно. По словам врио главы администрации региона, при установке памятника не были соблюдены необходимые требования, потому мэрия должна принять решение, узаконить его или убрать. "Закон должен соблюдаться", — отметил Артамонов. Также он попросил мэрию города предоставить объяснения по ситуации с незаконно установленным бюстом.