Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Борис Джонсон станет новым лидером Консервативной партии Великобритании. По результатам голосования он занял первое место, опередив соперника Джереми Ханта.

Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Джереми Хант набрал 46 656 голосов, в то время как Борис Джонсон превысил эту отметку почти вдвое — 92 153 голоса.