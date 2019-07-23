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23 июля 201914:17

Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Борис Джонсон станет новым лидером Консервативной партии Великобритании. По результатам голосования он занял первое место, опередив соперника Джереми Ханта.

Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Джереми Хант набрал 46 656 голосов, в то время как Борис Джонсон превысил эту отметку почти вдвое — 92 153 голоса.

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