Боевые самолеты Китая и России никому не угрожали, заявили в Минобороны РФ
Первый совместный патруль российских и китайских боевых самолетов не был направлен против третьих стран. Его основные задачи – развитие сотрудничества вооруженных сил РФ и КНР, повышение качества взаимодействия между военными, а также укрепление глобальной стабильности, сообщает Министерство обороны России.
Отечественные военные особо отметили, что полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС и пары бомбардировщиков Xian H-6K был спланирован заранее. Он проходил строго в международном воздушном пространстве, границ третьих стран боевые самолеты не нарушали.
Напомним, ранее южнокорейские СМИ объявили, что сразу три российских и два китайских военных самолета вторглись в воздушное пространство страны. Один из стратегов ВКС РФ якобы целых два раза нарушал границу.
ВВС Республики Кореи подняли в воздух истребители F-16 и F-15. Они попытались выйти на связь с россиянами, но те не отвечали. Тогда республиканские самолеты открыли предупредительный огонь из пушек. Корейцы утверждаю, что выпустили около 360 снарядов.
Правительство Южной Кореи направило протест секретарю российского Совета безопасности Николаю Патрушеву. Кроме того, Министерство иностранных дел Республики вызвало временного поверенного в делах РФ Максима Волкова.
Между тем глава японского оборонного ведомства Таро Коно заявил, что российские стратеги нарушили воздушное пространство Японии, а не Кореи. Он уточнил, острова Такэсима – территория его страны, поэтому Воздушные силы самообороны должны были принимать меры против самолетов ВКС РФ, пишет агентство ТАСС.
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