Рылов стал серебряным призером чемпионата мира в Кванджу

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, завершились соревнования у пловцов на дистанции 100 метров на спине. Россиянин Евгений Рылов занял второе место, показав время 52,67 секунды.

Первым стал китаец Сюй Цзяюй (52,43 секунды). Бронзовые медали достались представителю Австралии Митчеллу Ларкину (52,77).

Ранее бронзовую медаль завоевал Мартин Малютин на дистанции 200 метров вольным стилем.