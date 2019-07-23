"Барселона" уступила "Челси" в дебютном матче Гризманна

В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1. В составе "сине-гранатовых" дебютировал французский футболист Антуан Гризманн.

Новичок "Барселоны" провел на поле первые 45 минут и был заменен после перерыва. В игре с "Челси" не приняли участие Лионель Месси и Луис Суарес.

"Синие" вышли вперед на 34-й минуте. Гол оказался на счету Тэмми Абрахама. На 81-й минуте Росс Баркли упрочил преимущество "Челси". Уже в добавленное время Иван Ракитич отквитал один гол.