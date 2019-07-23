Российский самолет, вылетевший из Осло в Москву, экстренно сел в Швеции

Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" экстренно приземлился в норвежском Осло. Причина посадки – неисправность в системе кондиционирования, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Самолет летел из Москвы в Осло.